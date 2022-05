Giugliano, sorvegliato speciale alla guida senza patente: arrestato

I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano in Campania hanno arrestato in flagranza di reato Vincenzo Fabbricini, 24enne di Napoli già noto alle forze dell’ordine e sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno nel suo comune di residenza.

L’uomo è stato sorpreso e bloccato dai militari in via Lago Patria mentre stava cercando di raggiungere, a bordo di una auto a noleggio, la città di Pozzuoli in palese violazione delle prescrizioni da cui era gravato. L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio ed è stato anche denunciato perché alla guida senza aver mai conseguito la patente.