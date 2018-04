Mercoledì 11 Aprile 2018, 13:15 - Ultimo aggiornamento: 11-04-2018 13:15

Sette colpi d’arma da fuoco esplosi nelle serrande di un negozio. Notte di terrore a Giugliano in via Santa Rita da Cascia. La pizzeria “L’artigiana” è finita nel mirino di ignoti che sono entrati in azione a mezzanotte circa.Una raffica di proiettili è stata esplosa contro la saracinesca. Alcuni di questi hanno oltrepassato la serranda, distrutto i vetri e sono finiti in un frigorifero. I balordi hanno utilizzato una calibro nove. All’esterno dell’esercizio commerciale sono stati ritrovati diversi bossoli. Numerosi residenti della zona hanno udito gli spari ma le forze dell’ordine sono state allertate solo questa mattina. Sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Giugliano guidati dal capitano Antonio De Lise che indagano sul caso.Stando alle prime informazioni raccolte si tratterebbe di un raid intimidatorio. Il proprietario dell’attività commerciale ha riferito ai militari dell’arma di non aver ricevuto minacce o intimidazioni nelle ultime settimane. L’attività è però dotata di telecamere di videosorveglianza che hanno ripreso l’intera scena. Ad agire due uomini a bordo di uno scooter con volto travisato.