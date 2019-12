Giugliano, strada a rischio crollo: chiuso tratto di corso Campano

Rischio crollo al Corso Campano a Giugliano. Gli agenti della Polizia Municipale nel pomeriggio hanno chiuso il tratto di strada che va da piazza Matteotti all’angolo con via Licoda, in piazza Trivio. Parte della muratura che costituisce la fogna è crollata e a breve sarebbe potuta venire giù anche la strada. Piccoli spostamenti del basolato hanno fatto scattare l’allarme.



Sul posto i tecnici del Comune che hanno rilevato il pericolo di cedimento. Si è resa così necessaria la chiusura della strada in pieno centro storico. Immediatamente sono state effettuate delle ispezioni nei tratti circostanti la fogna per comprendere se il problema sia circoscritto o più esteso.



Il traffico ha subito serie ripercussioni. Nel centro cittadino è caos. Corso Campano solo qualche anno fa è stato oggetto di un rifacimento nell’ambito dei lavori Più Europa. A cedere in questo caso è il collettore fognario proveniente da via San Giovanni a Campo. Non si sono registrati danni a persone o cose. Solo qualche settimana fa in piazza Gramsci un mezzo della raccolta rifiuti è stato inghiottito in una voragine venutasi a creare a causa di una perdita d’acqua mentre episodio simile a quello di oggi si verificò a luglio in via Roma. © RIPRODUZIONE RISERVATA