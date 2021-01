In attesa che il Comune installi le telecamere donate dal ministro all'ambiente Costa appena qualche giorno fa, Giugliano affoga nella spazzatura e nell’illegalità. In un video diffuso dall’associazione "Eco della fascia costiera" è ben chiara la situazione in zona Licola - Varcaturo, sopratutto in via Madonna del Pantano. Sull'asse viario, secondo quanto riportato dalla storica attivista Lucia De Cicco, dovrebbero esserci delle vecchie telecamere a registrare quanto accade in zona, ma per ora non si sa se gli occhi elettronici funzionano e se abbiano immortalato chi ha gettato lì cataste di spazzatura.

Quel che è certo è che a ridosso di via Madonna del Pantano c’è una discarica a cielo aperto dove sono stati sversati rifiuti di ogni genere. Ci sono sacchetti, materiale di risulta e sopratutto abiti usati. Da dove provengono? Difficile constatarlo. Potrebbero essere scarti di aziende o opifici abusivi che gettano i materiali residui illegalmente per non pagare tasse. Oppure qualcuno potrebbe averli messi lì per sversarci sopra liquidi da smaltire. Insomma nulla cambia a Giugliano da 15 anni stretta nella morsa dell'inquinamento e dell'abbandono.

