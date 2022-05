Giugliano, "svuota cantine" beccato e denunciato dalla municipale

Raccoglieva rifiuti e poi a bordo del suo furgone li gettava nelle campagne di Giugliano. La polizia municipale ha individuato e denunciato un uomo che ha gettato illecitamente immondizia di ogni genere nelle campagne, in particolare di Varcaturo.

I caschi bianchi della sezione ambiente, guidati dal capitano Salvatore Borgese, a seguito di alcune segnalazioni, si sono messi sulle tracce del furgone bianco e ieri lo hanno beccato in via Ripuaria. E’ lì che l’uomo, un extracomunitario di 41 anni, avrebbe nuovamente gettato materiali di risulta, ingombranti e spazzatura di varia natura in un terreno abbandonato. Il 41enne operava presumibilmente come “svuotacantine” o non è escluso con qualche ditta che si occupa di lavori edili.

Grazie alle indagini fatte sia al presunto domicilio dell’uomo che attraverso un tracciamento del territorio, gli agenti della municipale lo hanno beccato e bloccato. E’ stato denunciato per trasporto e smaltimento illecito di rifiuti, sequestrato il furgone e inoltre i vigili hanno scoperto che la sua era una residenza fittizia.