Giugliano, terza stesa in pochi giorni: sui social l'audio della sparatoria

Sabato 30 Giugno 2018, 08:00 - Ultimo aggiornamento: 30-06-2018 08:00

GIUGLIANO - Intimidazioni, prove di forza, minacce. Tre «stese» in pochi giorni a Giugliano. Prima gli spari contro la serranda di un negozio di scarpe in via Aviere Mario Pirozzi, poi un litigio in piazza Annunziata con tanto di proiettili che schizzano nel salotto della casa di un magistrato, infine un tentativo di rapina, o forse un agguato lungo via Epitaffio, durante la notte tra giovedì e venerdì. Su questo episodio, in effetti, si addensano i dubbi. Perché in questo caso, a differenza di quanto accaduto in precedenza, nessuno ha sporto denuncia né ai carabinieri né alla polizia. Per questo più che a un'aggressione nell'intento di sottrarre effetti personali e denaro si pensa a un agguato. E se si prova a connetterlo con gli episodi dei giorni scorsi allora sorge un lecito sospetto. Cosa sta accadendo a Giugliano? Chi è che va in giro armato a seminare il terrore nel cuore della città?Le segnalazioni da via Epitaffio, espresse sul social network Facebook, sono numerose. Qualche residente ha anche registrato un audio dal proprio cellulare nel quale si sentono nitidamente due forti colpi. Potrebbero essere martellate contro una serranda, petardi, ma più di una persona ha raccontato di aver sentito almeno sette colpi di pistola. Nessuno però ha pensato di allertare le forze dell'ordine che hanno saputo solo in mattinata di quanto accaduto. Secondo alcuni residenti si sarebbe trattato di una rapina a mano armata. Altri raccontano di urla disperate e schiamazzi. Cosa è successo? La polizia ha effettuato diversi controlli e non ha rinvenuto proiettili. Ma potrebbe essere stata usata una pistola a tamburo, forse impugnata dalla stessa mano che ha esploso i colpi contro il negozio di scarpe. Anche in quel caso non furono trovate ogive. Storia diversa a piazza Annunziata, dove i colpi hanno forato il cassettone di una finestra andando a finire in casa di un magistrato. Nessuna intimidazione per lui, solo una coincidenza che per caso non è finita in tragedia.