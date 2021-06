Giugliano, convegno sulla neonatologia in ricordo del dottor Enzo Pio Comune

«Si terrà on line il seminario sulla neonatologia dedicato al compianto Enzo Pio Comune, pediatra, primario dell’ospedale San Giuliano di Giugliano, morto per Covid qualche mese fa. Tutti i Pediatri e le Infermiere Pediatriche del reparto di Neonatologia dell’ospedale di Giugliano hanno voluto infatti fortemente ricordarlo con un incontro sul tema della neonatologia. All’incontro, che comincerà alle 16 del 25 giugno, parteciperanno Antonio D’amore direttore generale dell’Asl na2 nord, Nicola Pirozzi sindaco di Giugliano, Luigi Stradella direttore dipartimento materno infantile Asl Na2. Apriranno i lavori Angela Griffo e Mariagrazia Iuorio. Durante il convegno si parlerà di “anemie neonatali” con Giuseppe Gaetano Egidio Parisi, si proseguirà con “la prevenzione in epoca neonatale delle malattie allergiche: dalla nutrizione alla cura della pelle” con Carlo Capristo e se ne discuterà con Elvira Alfieri e Francesco Pullano. Giuseppina De Luca parlerà invece delle “insidie in neonatologia” mentre Francesco Camerlingo farà un approfondimento su “La dimissione del neonato dal punto nascita: quali evidenze”. Luigi Orfeo si concentrerà sul tema “Il neonato Late Preterm”, se ne discuterà con Pasquale Laudiero e Claudia Elisabetta Rocco. Chi vuole partecipare può contattare su whatsapp il Dottor Francesco Camerlingo al numero 338 39 77 864, lasciando nome, cognome e e-mail».