Giugliano, una scuola intitolata a Pino Daniele «per aver diffuso la napoletanità nel mondo»

Venerdì 19 Gennaio 2018, 16:58 - Ultimo aggiornamento: 19-01-2018 19:10

Giugliano. Il Quinto Circolo didattico verrà intitolato a Pino Daniele «per aver saputo diffondere nel mondo la lingua napoletana e la napoletanità». Così recita il provvedimento del Collegio docenti che avvia l’iter per far nascere la prima scuola dedicata all’artista napoletano. I tempi non saranno brevissimi. Non essendo ancora trascorsi dieci anni dalla morte, infatti, è richiesto - oltre al parere di Comune, Regione e distretto scolastico regionale - anche l’ok dal Ministero dell’Interno. La proposta, arrivata dal dirigente scolastico Giacomo Gerlini, ha subito entusiasmato anche le famiglie che si sono già dette disponibili a raccogliere le firme per accompagnare la richiesta della scuola elementare di via Pigna. Da anni l'istituo ospita un corso di musica e i ragazzi sono appassionati studiosi dei suoi giri di chitarra. L’istituto Diaz di Napoli, dove Pino Daniele si diplomò ragioniere, gli ha intitolato un’aula.