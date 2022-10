Giugliano, aggredisce uomo nella sua auto per sottrargli il portafogli: 28enne ferito

Ha riportato ferite alla gamba, al braccio e alle spalle, causate probabilmente da un'arma da taglio, il 28enne di Giugliano ricoverato al pronto soccorso dell'ospedale di Frattamaggiore la scorsa notte.

L'uomo non è in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione - ancora da verificare - l'uomo era alla guida della sua auto nei pressi del Parco Verde di Caivano quando sarebbe stato aggredito nel tentativo di portargli via il veicolo. Sull'episodio indagano i carabinieri.