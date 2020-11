Ieri mattina gli agenti del Commissariato di Giugliano in Campania, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Pisacane, a Giugliano, in provincia di Napoli, una persona che al volante di un'auto guidava a folle velocità per disfarsi poi, alla vista dei poliziotti, di un borsello al cui interno, recuperato una volta raggiunto il ragazzo, vi erano 2 involucri con 520 grammi di cocaina.

Il conducente della macchina poi sequestrata, un 33enne del posto già noto alle forze dell'ordine, aveva con sé 190 euro. È stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

