Giugliano, vigilantes ferito alla testa davanti all'ufficio postale: arrestato il bandito

Guardia giurata ferita fuori all'ufficio postale. È quanto successo davanti alla filiale di via primo Maggio a Giugliano dove un vigilantes è stato ferito alla testa da una persona che impugnava un taglierino. Immediatamente sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Giugliano che hanno bloccato l'uomo.

Non è ancora chiaro il motivo per cui l'uomo abbia ferito la guardia giurata, ma secondo quanto appreso da alcuni testimoni la persona sarebbe andata in escandescenza all'interno della filiale e poi una volta uscita avrebbe aggredito l'agente. La guardia giurata ha riportato una ferita alla testa e non è in pericolo di vita.

Ultimo aggiornamento: 12:39

