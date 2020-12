Un piccolo burrone che si espande di giorno in giorno. Una voragine profonda 10 metri che ha intrappolato in casa circa 200 persone. L'ondata di maltempo di questi giorni ha causato domenica lo sprofondamento di via Reginelle a Licola, al confine con il comune di Pozzuoli. Il manto stradale ha ceduto proprio dinanzi a delle abitazioni e ai margini di un appezzamento di terreno.

Fortunatamente al momento del crollo nessuno passava di lì. Ma sono 40 le famiglie «ostaggio» del cedimento. Tre di queste hanno dovuto abbandonare casa perché dichiarata inagibile dai vigili del fuoco. L'hotel Orchidea ha offerto loro gratuitamente alloggio. Secondo quanto riferisce il sindaco Nicola Pirozzi «la strada oggetto dello sprofondamento è di proprietà del demanio dello Stato, ramo bonifiche, e dunque di competenza della regione Campania. Molto probabilmente la causa è riconducibile ad un crollo della volta del Canale Spinelli». In questi giorni per raggiungere da un lato all'altro la strada è stata posizionata una scala che consente di attraversare a piedi l'enorme buca passando per il terreno adiacente. Una situazione che preoccupa i residenti della zona, visto soprattutto il perdurare del maltempo. Ieri il sindaco Nicola Pirozzi è stato sul posto con alcuni esponenti della giunta.

«La Protezione civile e Regione Campania sono già intervenuti e, ispezionando il tratto, hanno verificato il crollo della volta del canale - spiega l'assessore ai lavori pubblici Gaetano Coppola -. Ora bisogna constatare se ci sono altri cedimenti e rotture dell'opera». Ciò che è impellente però, oltre al ripristino, è trovare un passaggio alternativo che consenta ai residenti bloccati in casa di poter uscire. La strada è difatti una sorta di vicolo cieco che termina in un campo sterrato. Dunque tutte le famiglie che si trovano dopo la voragine sono intrappolate in casa. Pirozzi ha comunicato loro che il proprietario del terreno adiacente via Reginelle realizzerà a proprie spese una strada che farà da bypass al burrone così da consentire il traffico veicolare e pedonale in sicurezza.



In questi giorni non sono mancati gli attimi di tensione e disperazione delle famiglie. «Come Comune ci siamo attivati avendo un continuo confronto con tutti gli enti di Protezione civile della Regione - commenta l'assessore Coppola -. La croce rossa ci ha garantito la presenza e difatti oggi (ieri ndr) ha visitato alcune persone. Abbiamo chiesto anche l'intervento della nostra municipale e della Protezione civile per tutta la notte per tutti coloro che sono isolati così che potranno garantire qualsiasi aiuto». Il rientro per le tre famiglie sgomberate non sarà a breve termine. Nei prossimi giorni continueranno le verifiche da parte di tecnici ed esperti e finché le loro abitazioni non saranno in sicurezza non sarà possibile.

Non è la prima volta che il maltempo a Giugliano crea, o quantomeno fa venire a galla, problemi seri che esistono nel sistema fognario o comunque nel sottosuolo, provocando ingenti danni come quello di via Reginelle. Lo sprofondamento più emblematico resta ancora quello di via Santa Caterina. Un crollo della strada avvenuto quasi tre anni fa che ha poi fatto emergere deterioramenti più seri all'intera condotta fognaria.



