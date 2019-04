Nella giungla dei baretti il destino di Napoli

Martedì 30 Aprile 2019, 08:00

Che Chiaia non fosse più il teatro di una movimentata Bohème, ma il luogo simbolo di una città fuori controllo, senza regole e senza un'autorità amministrativa in grado di imporle e di farle rispettare, lo sappiamo da tempo. Lo sanno i cittadini di quel quartiere, costretti a sopravvivere con orde e lordure di vario tipo, lo sa la Municipalità la cui voce si perde nell'assordante frastuono di Palazzo San Giacomo, lo sanno - soprattutto - le bande giovanili che ne hanno fatto il quartiere deputato ai regolamenti di conti, una specie di stanza di compensazione criminale - o zona neutra - dove le guagliunere di San Giovanni, del Rione Traiano, di Secondigliano e di altre zone della città decidono di lavare i loro panni sporchi, punire chi dev'essere punito, vendicare chi dev'essere vendicato, in una sorta di romanzo criminale miserabile e squallido, in larga parte legato al controllo delle zone di spaccio; e tutto questo sotto il naso dei figli della borghesia cittadina, i quali continuano a illudersi, poveri fessi, di vivere in un salotto buono. Poi la cronaca periodicamente s'incarica di ricordarci che quel salotto tanto buono non è, anzi non è nemmeno un salotto, ma una sorta di non luogo dove i negozi storici hanno ormai lasciato il campo alle maleodoranti catene di patatine fritte, e un intero quadrilatero di strade - la zona dei Baretti - è ormai fuori controllo.Tredici feriti, quasi tutti con arma da taglio, negli ultimi 525 giorni. Un accoltellato ogni 40 giorni. Tutti episodi (compreso quello di sabato notte, con il ferimento di un giovane attore del film La paranza dei bambini) che autorizzano la seguente domanda: imporre ai locali della Movida una chiusura anticipata contribuirebbe a limitare la deriva violenta di questa zona? La Municipalità di Chiaia ne è convinta. Il Comune un po' meno, visto che recentemente ha riproposto un'ordinanza nella quale consente l'apertura oltre le tre di notte. Per il resto siamo alla supercazzola: faremo, vedremo, diremo, controlleremo, bonificheremo.Di soluzioni neppure l'ombra. Dopo tanti esposti, denunce, sit-in e flash mob dei cittadini esasperati, dopo decaloghi di cartapesta e codici di autoregolamentazione durati giusto il tempo di una conferenza stampa, sarebbe auspicabile che il sindaco ci facesse sapere - facesse sapere ai residenti di Chiaia, soprattutto - che cosa intende fare di questo quadrilatero di viuzze abbandonato da anni alla deregulation più selvaggia. A una politica di laissez-faire che, declinata a Napoli, va tradotta in «fate un po' tutti come vi pare»: titolari dei locali, ristoratori, popolo della movida e, già che ci siamo, vigili urbani, tirati in ballo ogni volta come salvatori della patria (assieme all'Esercito) e puntualmente desaparecidos, non pervenuti. Anni di spensierata ammuina che lasciano poco spazio all'ottimismo e molto ai predatori della notte, i quali, in ossequio alla regola «Napoli è di chi se la piglia», continuano a prendersela, approfittando del vuoto di regole e di controlli.Insomma, eccoci punto e a capo. Come sempre. La città delle eterne ripartenze ripartirà ancora una volta, c'è da giurarci, dalle ordinanze farlocche che nessuno ha la forza, o la voglia, di far rispettare. Mentre aspettiamo che gli investigatori facciano chiarezza sull'aggressione di sabato notte - un episodio dai contorni ancora oscuri, ma probabilmente legato alla rivalità tra bande provenienti da quartieri diversi della città - proviamo a porre una questione più generale. A noi sembra che i Baretti siano diventati, per certi versi, il paradigma della città. Tutto quello che vi accade - dalle aggressioni armate alle notti folli delle ambulanze bloccate nel traffico e prese a calci e pugni - attiene al sistema di regole condivise di cui una città deve dotarsi per non diventare una giungla, e ai poteri di contrasto in grado di farle rispettare. Da questo punto di vista Napoli è all'anno zero. E le strade invase dai turisti, le file per assistere alle mostre di Caravaggio e Canova, l'assalto dei visitatori entusiasti agli stand di Comicon o alle Lezioni di Storia, non autorizzano a rimuovere il tema del decoro e della sicurezza. Perché i problemi e le inadempienze, alla fine, presentano sempre il conto.