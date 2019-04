Napoli: giuramento per gli allievi dell'Accademia di Pozzuoli

Mercoledì 17 Aprile 2019, 15:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Inaugurato, oggi, il corso allievi dell'Accademia Aeronautica di Pozzuoli, alla presenza del sottosegretario alla Difesa, Raffaele Volpi. Settantacinque gli allievi e le allieve che entrano a far parte dell'arma frequentando la scuola dell'eccellenza dell'Aeronautica. «Un grazie va detto alle famiglie che ci consegnano i loro tesori - ha esordito il viceministro - Voi giovani da oggi non siete più da considerare cittadini italiani, ma rappresentate l'Italia».E proiettandosi sul futuro degli allievi ha aggiunto: «Il percorso che vi attende non deve solo portarvi a comandare, ma fatelo mettendoci umanità e sentimenti. Il tricolore da oggi è un pezzo della vostra vita, imparatelo a vestirlo bene tutti i giorni». Poi, ha concluso: «Le forze armate e l'Aeronautica sono un punto fermo della solidità di un paese e non devono assolutamente essere trascinate in polemiche». Gli allievi del quinto corso Zodiaco, il primo fu battezzato nel 1941 - la cerimonia del giuramento si ripete annualmente dal 1923 anno di fondazione dell'Accademia - sono stati accolti sul piazzale del giuramento dall'esortazione del comandate della scuola, generale Enrico Degni: «Siete stati scelti per raggiungere obiettivi sempre maggiori in un percorso impegnativo per servire la patria». In occasione del giuramento le Frecce Tricolori hanno sorvolato con nove velivoli il cielo della scuola superiore militare e poi il lungomare di via Napoli. L'esibizione è stata seguita da centinaia di persone.