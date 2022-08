Napoli, Giuseppe morto in un incidente: durante il funerale gli sciacalli svaligiano casa

Durante i funerali del giovane imprenditore morto in un incidente, i ladri si introducono nella casa di famiglia e svaligiano l'appartamento dello zio. Gli sciacalli sono entrati in azione in pieno giorno, a Sant'Antonio Abate, mentre in chiesa veniva celebrato il rito funebre per il 28enne Giuseppe D'Aniello, giovane e noto imprenditore del settore florovivaistico, morto venerdì in un incidente stradale a Eboli. Giuseppe era in scooter per andare al lavoro, quando è stato falciato da una Alfa Romeo Stelvio, il cui guidatore un 49enne di Caserta è stato arrestato per omicidio stradale. I ladri hanno approfittato dell'assenza dei residenti, in chiesa per dare l'ultimo saluto a Giuseppe, per forzare una porta blindata e introdursi all'interno del primo appartamento della palazzina nella quale vivono diversi nuclei familiari, tutti imparentati. Ad allertare i proprietari sono stati alcuni residenti di via Santa Maria la Carità che erano rientrati dopo il funerale e hanno notato le porte aperte. I familiari di Giuseppe sono stati avvisati quando erano al cimitero e, una volta rientrati a casa, hanno trovato la casa a soqquadro.



Spariti denaro e oggetti preziosi per alcune migliaia di euro. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia e della stazione di Sant'Antonio Abate, che stanno acquisendo i filmati delle telecamere presenti in zona per risalire ai responsabili. Non è escluso che, prima di entrare in azione, i ladri si siano confusi tra la folla di parenti e amici di Giuseppe, giunti in massa a casa di papà Carmine e mamma Nadia, per poi scegliere di saccheggiare l'appartamento dello zio.

Intanto ieri mattina a Sant'Antonio Abate è stato lutto cittadino, come comunicato anche dalla sindaca Ilaria Abagnale. Durante i funerali sono state esposte le bandiere istituzionali a mezz'asta, mentre i titolari degli esercizi commerciali hanno abbassato le saracinesche. Annullato anche il tradizionale evento della «Sagliuta a Sant'Anna», previsto sabato sera.





Messaggi sono arrivati da tutto il comparto florovivaistico, nel quale Giuseppe si stava facendo notare, anche grazie alla sua esperienza maturata all'estero e alle tante innovazioni importate nella sua azienda, che si trova proprio ad Eboli, dove ha trovato la morte. Tra i messaggi c'è quello di Nicola Caputo, assessore all'Agricoltura della Regione Campania, che ha salutato il suo «amico Giuseppe, giovane e valente imprenditore florovivaistico» pubblicando una foto insieme sulla sua pagina Facebook. «Un dolore immenso, gli volevo bene ha scritto Caputo Giuseppe era un ragazzo brillante, promettente, buono, maturo, sensibile, di una grande umanità e con una grande passione per il suo lavoro». Anche il Consorzio Produttori Florovivaisti Campani ha ricordato come «a lui avevamo affidato la delegazione di consorziati che lo scorso novembre aveva partecipato all'IFTF 2021-International Floriculture & Horticulture Trade Fair».