Giuseppe, guarito dal Covid a Napoli: «Al Cotugno mi facevo forza cantando e scherzando con un altro paziente»

«Dal Covid si può guarire. Ma dopo l’incubo che ho vissuto vi dico: restate a casa». Giuseppe Nappa ha 32 anni e fa il giornalista. A fine febbraio è iniziato il suo calvario, con una febbre che - sulle prime - aveva preso quasi sotto gamba, trattandosi di decimi. Ma quando le sue condizioni sono peggiorate, è bastato sottoporsi al tampone per scoprire di essere positivo al Coronavirus. A raccontare la terribile esperienza vissuta, che lo ha portato a essere ricoverato dai primi di marzo al Cotugno, è lui stesso. «Era fine febbraio quando mi è scoppiata una lieve febbre che ho creduto fosse una semplice influenza - spiega - ma più passavano i giorni e più il mio corpo cambiava. I polmoni sembravano sassi, il respiro era affannoso e la temperatura non calava». Dopo essere stato visitato da tre medici, nessuno dei quali credeva si potesse trattare del Covid, il responso arriva la mattina dll’8 marzo, quando si decide di chiamare il 118: «Così mi sono ritrovato al Cotugno, dove sono stato sottoposto al test e il giorno dopo mi hanno dato la notizia della mia positività al virus».



Da quel momento la vita di Giuseppe è cambiata ed è iniziata la sua battaglia contro quello che tutti ormai chiamano il nemico invisibile. Tra antivirali e antibiotici per scongiurare altre infezioni batteriche, il 32enne ha iniziato a sentire il peso di una condizione comune a tutti i malati di Covid, la solitudine. «I primi giorni ero solo a combattere, poi è arrivato un ragazzo di nome Giampaolo, anche lui positivo e siamo stati insieme quasi 15 giorni. Ci siamo fatti forza ascoltando canzoni e scambiandoci qualche battuta ironica, ma soprattutto la speranza di uscirne e tornare presto a casa». E a casa Giuseppe è finalmente tornato, alla vigilia di Pasqua, dove ha ritrovato i suoi affetti: «è davvero brutto dover lottare e non avere neanche i propri cari vicino. I dottori sono sempre con le tute, entrano per parametri e visite, non hai mai il quadro chiaro di come stiano le cose e se stai guarendo, perché purtroppo questa malattia può avere tanti risvolti».



Poi l’invito agli altri a rimanere a casa per evitare il contagio: «Ci tengo a dare un messaggio di positività a tutti, perché il virus si può sconfiggere, ma allo stesso tempo spero che la gente capisca la gravità della situazione. Restate a casa: fatelo per voi e per chi amate», dice Giuseppe. Senza dimenticare gli “angeli” che si sono presi cura di lui in tutti questi giorni: «voglio ringraziare tutti i dottori e gli operatori sanitari che stanno svolgendo un lavoro certamente non facile, ogni giorno sentivo dalla mia finestra ambulanze che arrivavano; è difficile anche per loro. Oggi io posso dire di essere clinicamente guarito dopo ben 4 tamponi negativi, invece di due come previsti da protocollo dall’OMS», conclude. Ultimo aggiornamento: 21:27 © RIPRODUZIONE RISERVATA