Addio a Giuseppe Riccio, ex membro Csm e professore emerito della Federico II

Si è spento nella notte Giuseppe Riccio, 83 anni, professore emerito di Procedura Penale dell'Università Federico II di Napoli ed ex membro del Consiglio Superiore della Magistratura. È stato un punto di riferimento per gli studenti della più grande università del Sud, dalla metà degli anni '80. Ha iniziato la sua carriera accademica all'università di Fisciano per poi spostarsi a Napoli. E' stato presidente di una delle commissioni di Riforma del processo penale con il ministro della Giustizia Clemente Mastella. Giuseppe Riccio soffriva di problemi cardiaci da tempo e stanotte si è spento. Il padre, l'onorevole Stefano Riccio, molto conosciuto a Napoli, era stato membro della Costituente.

A te devo il magistrato che sono», questo il commento del magistrato Nicola Russo sulla sua pagina Facebook, ricordando Riccio. «Ci mancheranno i tuoi insegnamenti», commenta l'avvocato Mario Griffo che si è formato proprio con Riccio. Questi sono solo alcuni dei messaggi sui social dedicati al professore che ha formato un'intera generazione di docenti, magistrati e avvocati in Campania.