Giustizia, il Csm ricorda Vito Frallicciardi: «Giudice e uomo di profonda morale, un maestro per i magistrati napoletani»

«Vorrei ricordare il presidente Vito Frallicciardi, giudice e uomo di profonde qualità morali e professionali scomparso ieri, un maestro per intere generazioni di magistrati napoletani».

Questo il ricordo in Plenum del consigliere togato Mario Suriano, cui si sono associati i consiglieri Michele Ciambellini e Antonio D'Amato e il laico Michele Cerabona.

Tutti i consiglieri napoletani del Csm hanno voluto commemorare ed esprimere in Plenum il cordoglio alla famiglia del presidente Frallicciardi «un doveroso ricordo e un tributo del Consiglio al collega del distretto di Napoli che aveva un approccio alla giurisdizione caratterizzato da equilibrio e moderazione. Un esempio di competenza tecnica per i giovani magistrati e per l'avvocatura ma anche un esempio di stile e di comportamento da tenere dentro e fuori alle aule di giustizia».