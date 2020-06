LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In una città colorata dagli stendardi bianchi e rossi per celebrare l’imminente ufficializzazione della promozione in serie C della, c’è un altro cartello che nelle ultime ore ha fatto incetta di commenti. È quello sistemato dagli aderenti della Casa del Popolo diall’esterno della sede di vico Abolitomonte, a ridosso della centralissima via Roma. C’è scritto semplicemente “”, in riferimento all’uomo afroamericano (George Floyd) morto a seguito di un controllo di polizia al quale è stato sottoposto il 26 maggio scorso a Minneapolis.Due gli hashtag scelti per supportare il messaggio: blacklivesmater e no racism, rispettivamente «le vite nere contano» e «no al razzismo».«Impossibile rimanere in silenzio davanti all’ennesimo caso di sconfitta dei diritti umani e civili - scrivono i promotori - calpestati e ridotti a brandelli a causa dell’odio che continuamente gli ultimi sono costretti a subire. Impossibile continuare a sopportare quotidiani soprusi che alimentano sempre di più la logica della discriminazione e della paura del diverso, favorendo la frammentazione sociale che ci vuole sempre più meri individui e sempre meno comunità».