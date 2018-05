Giustizia, Magistratura Indipendente: «Più risorse e mezzi adeguati»

Sabato 12 Maggio 2018, 17:11 - Ultimo aggiornamento: 12-05-2018 17:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Giustizia a risorse limitate: esercizio indipendente e responsabile della giurisdizione?». E' questo l'interrogativo di cui si è discusso durante il convegno nazionale organizzato da Magistratura Indipendente in corso fino a domani negli spazi del complesso monumentale di Santa Maria La Nova a Napoli.Al centro del dibattito di oggi l’organizzazione degli uffici giudiziari: la sezione, introdotta e moderata da Claudio Galoppi (componente Csm), ha visto la partecipazione di Margherita Cassano (presidente Corte d’Appello di Firenze), Nunzio Fragliasso (procuratore aggiunto di Napoli), Loredana Miccichè (consigliere Corte di Cassazione), Raimondo Orrù (presidente Federazione dei M.O.T.) e Celestina Tinelli (Consiglio nazionale forense).Di efficientamento dell'organizzazione tanto nel penale quanto nel civile ha parlato la consigliera della Corte di Cassazione Micciché: «Se non c’è una giustizia che funziona l’economia non riparte, nessuno verrà a investire in Italia», ha spiegato, sottolinenado il rapporto che lega giustizia ed economia. Secondo il magistrato della Suprema Corte, nel penale ci sarebbe bisogno «di interventi tecnici strutturali: strumenti informatici organizzativi e statistici per arrivare a uno smaltimento efficiente dell’arretrato dei processi. In questo modo si evita la prescrizione, si evita il decorso della prescrizione per reati importanti». Il tema centrale, per la Miccché, resta quello della redistribuzione delle risorse dei magistrati e del personale sul territorio. «In Italia a seconda dell’area geografica in cui un reato viene commesso incidono i tempi della giustizia perché in certe aree geografiche il reato si prescrive, in altre aree no - ha affermato - Questi sono temi che vanno spiegati alla politica e io mi auguro che avremo ministri in grado di dare ascolto a queste istanze di interesse comune per la giustizia e per i cittadini».Problemi di cui risente anche la magistratura napoletana. L’impiego e la valorizzazione della magistratura onoraria, elemento fondamentale nell’architrave dell’organizzazione di un ufficio di Procura. I problemi posti dalla nuova normativa in materia di intercettazioni, l’istituzione dell’archivio riservato per la conservazione delle intercettazioni: sono alcune delle criticità evidenziate dal procuratore aggiunto della Procura di Napoli Nunzio Fragliasso. «E' in dirittura di arrivo il nuovo modulo organizzativo dell’ufficio di Procura - ha sottolineato il procuratore - ma deve essere chiaro a tutti che non è possibile assicurare gli obiettivi posti dal legislatore senza la disponibilità di mezzi e risorse adeguati. Non si può far carico ai soli procuratori della Repubblica di adottare scelte organizzative che possano supplire alle carenze normative».Alla seconda sessione di oggi, rivolta al ruolo del pubblico ministero e l'obbligatorietà dell'azione penale, era atteso anche il Procuratore antimafia e antiterrorismo Cafiero De Raho, che non ha più preso parte al dibattito. Il convegno proseguirà domani con una mattinata dedicata al tema della dignità delle condizioni di lavoro dei magistrati, delle parti processuali e dei detenuti, si apre alle 9.30 di domenica 13. Le conclusioni sono affidate al vicepresidente del Csm, Giovanni Legnini.