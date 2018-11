Marittimi in marcia per non dimenticare: «Giustizia per i morti di Genova»

Venerdì 2 Novembre 2018, 15:54 - Ultimo aggiornamento: 02-11-2018 15:57

TORRE DEL GRECO - Una marcia per chiedere «giustizia e verità per Matteo Bertonati, Gerardo Esposito, Antonio Stanzione e Giovanni Battiloro, i martiri di Genova», morti nel crollo del ponte Morandi lo scorso 14 agosto. E' l'iniziativa della memoria organizzata dai Marittimi per il futuro e dedicata ai quattro ragazzi rimasti uccisi nel crollo del viadotto ligure, una strage di Stato costata la vita a 43 persone.Il corteo è promosso allo scopo di «non dimenticare gli angeli di Genova, per chiedere verità sulla loro morte». La manifestazione si terrà il prossimo 14 novembre in piazza Luigi Palomba dalle 18: un mercoledì di dolore, con tutti i cittadini chiamati a partecipare. Proprio per Matteo, Antonio, Gerardo e Giovanni è stata approvata la realizzazione di un monumento funebre al cimitero di Torre del Greco: sarà la riproduzione di una porzione del viadotto Morandi e sarà illuminato per l'eternità attraverso una luce perpetua. Sul frontone la frase: «Il ponte crollava ed era striato di sangue, ti ho sentito che mi chiamavi, poi sei scomparso nella polvere»