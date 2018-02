Ubriachi, aggrediscono tassista ma scordano cellulare in auto: presi

Gli agenti di polizia del commissariato Vicaria hanno individuato e denunciato quattro giovani, di cui uno minorenne, responsabili di tentata estorsione, tentata rapina e lesioni in danno di un tassista. Alle prime ore dell’alba un tassista, fermo nel traffico nei pressi di una discoteca di via Coroglio, si è ritrovato in auto 4 giovani, tra i 19 ed i 20 anni che gli hanno chiesto di portarli in via Padre Ludovico da Casoria dietro il compenso di 25 euro.



Non appena saliti i quattro giovani hanno cominciato a schernire ed infastidire il tassista, fumando e tenendo le porte aperte. A nulla sono valsi i tentativi di ricondurli all’ordine, anzi i quattro hanno cominciato a malmenare, con schiaffi e calci il malcapitato, minacciandolo in maniera estremamente violenta anche di morte; erano palesemente ubriachi ma anche molto violenti, e gli hanno anche rovesciato sulla testa un bicchiere con una bevanda che uno di loro ancora aveva nelle mani.



Giunti nei pressi di via Padre Ludovico di Casoria, i quattro intimano al tassista di fermarsi. Durante la corsa il giovane seduto accanto al tassista che aveva più volte tentato di mettergli le mani in tasca, prima di scendere, tenta di sottrargli lo zaino che l’uomo aveva tra i sedili, l’uomo però riesce a strappare lo zaino ed a scappare con le portiere aperte mentre i quattro malviventi si danno alla fuga. Per ricevere le cure necessarie - gli sanguinavano il naso ed il labbro - il tassista raggiunge il vicino ospedale Loreto Mare e denuncia l’accaduto alla polizia. Nell’auto del tassista, ispezionata per la ricerca di indizi idonei all'identificazione dei quattro giovani, i poliziotti trovano un cellulare lasciato da uno di essi e da questo parte un’attività investigativa che ha fatto individuare l’intestatario del telefono, e subito dopo anche gli altri componenti del gruppo, riconosciuti dal tassista.

Sabato 3 Febbraio 2018, 20:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA