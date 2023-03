Gli alunni dell'Aganoor Marconi in marcia per la pace a Marianella

In occasione della giornata della legalità, più di 800 alunni dell'Istituto comprensivo 71esimo circolo Aganoor Marconi di Napoli, hanno marciato sul territorio di marianella per la pace. Gli alunni hanno indossato magliette verdi, gialle ed arancioni sulle quali erano stampate parole come Rispetto, Inclusione, Solidarietà al fine di trasferire un messaggio positivo all'intera comunità, con cartelloni a tema. La preside Antonella Federico ha infine premiato gli alunni vincitori del concorso fotografico sulla legalità interno all'interno dell'istituto. All 'evento hanno partecipato le famiglie, le Istituzioni,le forze dell'ordine, la protezione civile, per valorizzare il senso comunitario dell'iniziativa.

