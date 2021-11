Gli alunni delle scuole di Massa Lubrense ripuliscono il Miglio Blu

Dieci grandi buste di rifiuti, tutte differenziate. È il bottino raccolto ieri mattina dai bambini di Massa Lubrense lungo il Miglio Blu a Marina della Lobra. Gli alunni degli istituti scolastici della cittadina della Costiera sorrentina hanno partecipato all’iniziativa promossa dall’Area marina protetta Punta Campanella, da Terra delle Sirene e dal Comune di Massa Lubrense nell’ambito degli eventi internazionali legati alla Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, giorni dedicati in tutto il Vecchio Continente alla sensibilizzazione e all’informazione nei confronti del problema e della gestione dei rifiuti.

«Ridurre, riutilizzare, riciclare, l’unica strada per il nostro futuro» fanno sapere gli organizzatori dell’iniziativa. I bambini armati di guanti e rastrelli, hanno setacciato la zona del Miglio Blu, splendida passeggiata sul mare a Marina della Lobra, raccogliendo e differenziando tutto il materiale trovato. Alla fine sono state contate 10 grandi buste di rifiuti: 4 di plastica, 3 di carta, 2 di indifferenziata e una di vetro, oltre a materiale ingombrante tra cui una sedia rotta. Presenti anche l’assessore all’Ambiente del Comune di Massa Lubrense, Sonia Bernardo e il direttore tecnico di Terra delle Sirene, Antonino Di Palma. L’iniziativa sarà ripetuta sabato prossimo nella zona dei vecchi lavatoi pubblici di Massa Lubense in via Molini.

«Azioni concrete e pratiche ma anche e soprattutto di sensibilizzazione nei confronti dei più piccoli – il commento del presidente dell’Amp Punta Campanella, Lucio Cacace -. Il futuro è nelle loro mani e dimostrano già di avere una conoscenza e una coscienza nei confronti dei temi legati all’ambiente e alla natura sicuramente migliore rispetto alle precedenti generazioni. Questo ci fa ben sperare. Ringrazio gli istituti scolastici, Terra delle Sirene ed il Comune di Massa Lubrense con i quali collaboriamo da anni per sensibilizzare i cittadini e migliorare la gestione dei rifiuti».

L’iniziativa di ieri, denominata «Merende Circolari», si inserisce in una serie di eventi legati alle «Merende Itineranti» (passeggiate per famiglie) e a Ecolubrafriendly, progetto che si svolge da anni a Massa Lubrense a cura dell’Amp Punta Campanella. La mattinata si è conclusa con un gioco di simulazione realizzato dai volontari internazionali del «Project Mare» per spiegare l’importanza della Posidonia e la necessità di ridurre gli impatti antropici sui fondali marini.