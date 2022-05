Gli ambulatori della solidarietà per le ucraine in fuga dalla guerra

Dal 22 aprile le donne in fuga dalla guerra in Ucraina possono accedere a servizi diagnostici, clinici e di sostegno psicologico dedicati in 45 ambulatori nella penisola che hanno aderito alla campagna «Fiaso». Tra questi, due centri si trovano in Campania, all’interno del Cardarelli e nel Policlinico Vanvitelli. Per le urgenze, la prevenzione e il follow-up delle patologie ostetriche e ginecologiche, le pazienti possono, inoltre, telefonare al numero verde 800592782 e ottenere un servizio di mediazione culturale, dal lunedì al venerdì (9-13), promosso dai medici «Sigo».

