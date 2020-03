Antonio ucciso nel Napoletano, gli amici: «Era un atleta, non un camorrista»

Una lite con la persona sbagliata o questioni personali, forse legate alla droga. Si indaga nella vita privata di Antonio Rivieccio, il 30enne di Torre del Greco, morto dissanguato in ospedale due notti fa dopo essere rimasto ferito alla coscia in un agguato al Piano Napoli di Boscoreale. Sull'omicidio stanno lavorando i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata e della stazione di Boscoreale, coordinati dalla pm Alessandra Riccio e dal procuratore Pierpaolo Filippelli. Un omicidio, questo, che non rientra nelle dinamiche della malavita organizzata e sul quale è stata aperta un'inchiesta dalla Procura di Torre Annunziata.

«Antonio non era un camorrista» è la certezza degli inquirenti, così come quella degli amici più stretti della vittima. A gridarlo con forza è anche Ciro, il migliore amico di Antonio Rivieccio, che racconta come il 30enne «aveva pagato per tutti i suoi errori, ma nulla aveva a che vedere con la camorra. Era un bravo ragazzo, ma è stato molto sfortunato nella vita». Giovane e promettente atleta, Antonio Rivieccio ha fatto parte della nazionale juniores di pallamano, uno sport che gli dava anche da vivere spiega Ciro: «Era un bravo terzino, aveva giocato in serie A in tante squadre, tra cui Altamura, Benevento, Capua. Poi, ha perso la mamma e da allora si è smarrito». Uno smarrimento che è culminato anche con due arresti per tentata estorsione e per rapina. Appena dieci giorni fa aveva finito di scontare per intera la sua pena, era tornato libero dopo un lungo periodo in comunità e proprio Ciro lo attendeva a casa per parlargli: «Ci eravamo sentiti qualche giorno fa. Volevo incontrarlo, dargli i miei consigli, dicendogli di ricominciare a camminare dritto, di non sbagliare più e di tornare a dedicarsi allo sport e al lavoro. Non abbiamo avuto il tempo di vederci».

Ciro racconta anche della comitiva di ragazzi di cui facevano parte Antonio Rivieccio e Matteo Bertonati, uno dei giovani di Torre del Greco morti nel crollo del ponte Morandi a Genova: «Ci siamo sentiti con tutti gli altri. Adesso noi tutti speriamo che la giustizia faccia il suo corso e non si dimentichi di Antonio. Era un bravo ragazzo e non meritava di morire così». Una frase, questa, che Ciro sottolinea più volte.

Al di là dei precedenti penali, le prime indagini hanno fatto emergere come il 30enne venisse da una famiglia perbene e che, dunque, non si sia trattato di un agguato di camorra, quello avvenuto all'isolato 10 del Piano Napoli. Proprio da quelle parti abita la fidanzata, unica testimone di quella sparatoria, già ascoltata dai carabinieri. La giovane è imparentata con alcuni pregiudicati legati alla famiglia Tasseri, un cognome che conta tra le palazzine.

