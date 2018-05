Stupro di gruppo in hotel: il branco resta in carcere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 24 Maggio 2018, 08:48 - Ultimo aggiornamento: 24-05-2018 08:48

META. Da dieci giorni si trovano in cella a Poggioreale e, per il momento, dovranno rimanervi. Ecco la decisione del gip del Tribunale di Torre Annunziata su Fabio De Virgilio e Antonino Miniero, due dei cinque ex dipendenti dell'hotel Alimuri accusati di aver drogato e violentato una turista inglese nell'ottobre 2016. A breve, però, a rimetterli in libertà potrebbe essere il Riesame al quale si sono rivolti anche gli altri indagati - Gennaro Davide Gargiulo, Raffaele Regio e Francesco Ciro D'Antonio - che dopo l'interrogatorio di garanzia non avevano presentato istanza di scarcerazione allo stesso gip.Intanto i difensori affilano le armi: l'obiettivo è smontare le tesi della Procura a partire dalle dichiarazioni rilasciate dalla figlia della vittima. Ieri il gip Emma Aufieri ha respinto l'istanza di scarcerazione presentata dall'avvocato Mario Rosario Romaniello, difensore di De Virgilio, al termine dell'interrogatorio di venerdì scorso. La versione fornita dal 26enne sembra contrastare con quella offerta dal suo 34enne collega Miniero, oltre che con quanto denunciato dalla vittima. Quest'ultima, infatti, ha raccontato di essere stata drogata e poi violentata dai due barman nei pressi della piscina dell'hotel.