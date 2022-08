Gli rubano lo scooter, recupera i filmati delle telecamere e fa arrestare il ladro

A San Giuseppe Vesuviano la vittima del furto dello scooter consegna alla polizia il filmato delle telecamere di sorveglianza e fa arrestare uno dei ladri. Sempre i poliziotti, in una cantina di pertinenza dell’abitazione, hanno rinvenuto e sequestrato un ingente quantitativo di materiale per impianti elettrici industriali, due parti meccaniche di motocicli sprovvisti di numeri identificativi e due targhe di motoveicoli, di cui il 38enne non ha saputo giustificare la provenienza. E, in via San Francesco a Boscoreale, hanno ritrovato lo scooter rubato che è stato restituito al legittimo proprietario.

L’uomo di Terzigno, con precedenti di polizia, è stato denunciato per furto aggravato, ricettazione e favoreggiamento personale.