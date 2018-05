Gli rubano il motorino, pubblica un frame con i responsabili: «Dobbiamo farci giustizia da soli».

Sabato 26 Maggio 2018, 14:52 - Ultimo aggiornamento: 26-05-2018 14:52

TORRE DEL GRECO. Gli rubano il motorino: la vittima si fa giustizia da solo pubblicando su Facebook un frame del video con i responsabili. Ieri mattina in via Traversa Strada Privata del Gatto alle 11.44 è stato rubato un motorino elettrico ad un ragazzo che lavora per i servizi sociali e lo aveva parcheggiato per strada mentre svolgeva una commissione.Fortunatamente le telecamere di una pizzeria avevano ripreso tutto e così il padre del ragazzo, Michele Oliviero, ha deciso di pubblicare sui social un frame in cui appaiono i malviventi a bordo di uno scooter Sh che trainava il motorino rubato. Molte le condivisioni e le segnalazioni per la caccia ai ladri. «Non è possibile che dobbiamo farci giustizia da soli- ha detto Oliviero- perché le procedure sono lunghe. Io sono disoccupato e ho acquistato il motorino a mio figlio con tanti sacrifici per permettergli di lavorare un po'. Assurdo». L'uomo questa mattina si è recato dai carabinieri della caserma Dante Iovino che ora sono sulle tracce dei responsabili e devono rilevare le telecamere di video sorveglianza della zona e della pizzeria.