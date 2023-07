Prosegue con Heroes Festival Preview il cartellone di eventi NapoliFonika, ciclo di iniziative che saluta il primo anno di attività di Napoli Città della Musica, progetto voluto dal sindaco Manfredi per sostenere l’industria musicale partenopea. Contaminazione, nuovi linguaggi sonori e creatività come fattore di sviluppo economico sono le parole chiave dell’originale kermesse in programma il 20 luglio in piazza della Ciminiera di Città della Scienza, a dieci anni dal terribile incendio che interessò l’area. Heroes Festival Preview vivrà il suo clou con le esibizioni di KNB: Ki Nameless Bi, Maledetta Discoteca, Calippo de Luna, Funkool, Fabio Marengo e sarà segnata dalla partecipazione speciale di Dardust.

Produttore tra i più apprezzati nel panorama nazionale, Dardust ha contribuito a rivoluzionare il pop italiano lavorando insieme ad artisti come Mahmood, Lazza, Elodie, Tommaso Paradiso, Irama, Noemi, Sangiovanni, La Rappresentante di Lista e tanti altri.

Nel 2019 ha vinto il Festival di Sanremo 2019 come co-autore di “Soldi” cantata da Mamhood, mentre quest’anno ha sfiorato il primo posto con “Cenere”, interpretata da Lazza. Oltre ad esibirsi, Dardust farà anche parte della giuria che valuterà le prove dei partecipanti a Heroes Clash, contest dedicato a giovani producer, il cui vincitore suonerà nel corso della serata.

A testimonianza dell’attenzione prestata dal progetto Napoli Città della Musica alla valorizzazione dei giovani talenti partenopei e alla creazione di relazioni con l’industria musicale nazionale, il programma delle performance live sarà completato da OpenStage, uno spazio dedicato a musicisti napoletani selezionati attraverso una call pubblica promossa in collaborazione con ADA/Warner Music Italy. La partecipazione a Heroes Preview Festival è gratuita previa prenotazione obbligatoria sulla piattaforma Eventbrite.