Global Youth Tourism Summit a Sorrento, i giovani alla scoperta di Punta Campanella

Ultima avventura, sempre all’insegna del turismo sostenibile e della tutela ambientale, per i 130 bambini e ragazzi da tutto il mondo riuniti a Sorrento per il primo Global Youth Tourism Summit realizzato dall’Organizzazione mondiale del Turismo delle Nazioni Unite.

Msc Foundation e il Gruppo Msc, main sponsor dell’evento, hanno infatti condotto i giovani partecipanti in un’escursione nella Baia di Ieranto guidata da biologi marini esperti, in collaborazione con l’Area Marina Protetta Punta Campanella e la onlus Marevivo.

Qui, immersi in un paesaggio ancora selvaggio e incontaminato, i ragazzi hanno potuto praticare sea-watching e ammirare stelle marine, ricci, triglie, piccoli polpi, murene, margherite di mare e la “preziosa” posidonia oceanica.

La tutela del pianeta blu e l’educazione ambientale delle nuove generazioni sono al centro dell’impegno di Msc Foundation, ente no profit del Gruppo Msc: «Vivere un’esperienza come questa e poter ammirare da vicino una bellezza così autentica - afferma la direttrice esecutiva di Msc Foundation, Daniela Picco - ci è sembrato il modo migliore per concludere questa settimana di lavori e lasciare nei ragazzi un ricordo indelebile dell’importanza di proteggere il mare e le sue creature».

«Siamo onorati di ospitare i 130 ragazzi del Global Youth Tourism Summit e orgogliosi di offrire il nostro contributo ad un evento internazionale così importante - dichiara il presidente dell'Amp Punta Campanella, Lucio Cacace - L'educazione ambientale e un turismo ecocompatibile sono al centro delle nostre azioni. Le giovani generazioni sono molto attente a questi temi che devono necessariamente rappresentare il futuro per un territorio come il nostro. Ringrazio Marevivo e Msc Foundation, una fondazione sempre molto sensibile e attiva nelle azioni di tutela del mare».