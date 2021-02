Assalto al portavalori nel supermercato Globo a Casoria: quattro rapinatori con il ​kalashnikov

Assalto al portavalori nel parcheggio del supermercato Globo di Casoria. I banditi sono entrati in azione non appena il vigilantes è uscito dal locale con la borsa dei soldi. Erano in quattro, con il volto coperto da passamontagna e armati anche di kalashnikov con i quali hanno esploso alcuni colpi in aria e qualcuno anche a terra. Il vigilantes ha opposto resistenza fino a quando non è stato colpito alla testa con il calcio di una delle armi e ora è in ospedale per gli accertamenti del caso. Il bottino dovrebbe aggirarsi sui 45 mila euro.

