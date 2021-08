Mare più inquinato in Campania, la classifica di Goletta Verde

Goletta Verde segnala il record negativo in Campania: ha 12 tratti marini fortemente inquinati e 5 inquinati. Poi ci sono Lazio (11 e 4), Toscana (8 e 2), Calabria (8 e 1), Sicilia (6 e 3), Sardegna (5 e 1), Marche (5 e 1), Abruzzo (3 e 1) Liguria (3 e 1). Solo in Puglia, invece, non sono state mai trovate acque marine fuori norma: su 29 prelievi, nessuno è risultato inquinato o fortemente inquinato. Questi i dati diffusi da Legambiente.

APPROFONDIMENTI LA LOTTA AL COVID Pozzuoli, falò e spiagge vietati nella notte di Ferragosto ROYAL FAMILY Meghan Markle irritata per essere stata esclusa dalla festa di Obama.... FIAMME AL SUD Incendi, brucia il Sud Italia: roghi ancora attivi in Calabria e...

Goletta dei Laghi ha, inoltre, rilevato il maggior numero di tratti fuori norma sul lago Maggiore, fra Piemonte e Lombardia: 6 fortemente inquinati e 4 inquinati. Seguono il lago di Garda (4 e 1), il Lago d'Orta (4 fortemente inquinati), il lago di Como (2 e 2), il lago di Bolsena (1 e 3). Nessun tratto inquinato sui laghi d'Iseo, Trasimeno, Albano, Bracciano, Vico.