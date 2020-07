Golfo di Napoli, caos agli imbarchi per le isole: maxi assembramento al porto di Pozzuoli

​Ressa agli imbarchi per le isole questa mattina a Pozzuoli nel secondo week-end di luglio. Caos e code sul porto dove in centinaia hanno preso d’assalto la banchina per gli imbarchi verso le isole di Ischia e Procida provocando disagi e paralizzando il traffico. Una lunga fila di auto, infatti, si è formata a partire dalle 7.30 di questa mattina a partire dall’ingresso di via Roma. Distanziamento non rispettato dai turisti in attesa sotto al sole e nessun controllo a bordo da parte del personale. Disagi per la città che si ripetono soprattutto nei fine settimane e alla vigilia delle festività che avevano spinto, nei mesi scorsi, un gruppo di commercianti della zona a chiedere l'istituzione di una tassa per l'imbarco.

