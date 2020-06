Motore in avaria nel golfo di Napoli, famiglia con bimbi rischia collisione con nave cisterna: tutti in salvo

LEGGI ANCHE

Il loro gommone si trovava a circa due miglia dal porto di Torre Annunziata con il motore in avaria e ormai in balia delle onde, quando sono arrivati i soccorsi. Dopo la chiamata di emergenza al 1530, è stato allertato immediatamente il Battello Veloce A56 classe Hurricane in pattugliamento nella zona che ha raggiunto l’unità alla deriva che nel frattempo, a causa delle condizioni meteo marine particolarmente avverse, si stava pericolosamente avvicinando alla Nave Bulk Carrier “Lady Doris” ormeggiata alla fonda del porto di Torre Annunziata, nel cuore del Golfo di Napoli, rischiando seriamente una collisione con la nave cisterna.



La famiglia era partita in mattinata dal porto di Torre del Greco per passare una giornata al mare quando, all’improvviso, il motore si è fermato, facendo rimanere l’imbarcazione in balia delle onde, senza alcun controllo e manovra. Le persone in pericolo sono state soccorse dal personale della Guardia Costiera stabiese e accompagnate al vicino porto di Torre Annunziata dove il gommone è stato ormeggiato in sicurezza presso uno dei pontili. Per fortuna stanno tutti bene.

Torre Annunziata. Escono per una gita in mare, ma il motore va in avaria e rischiano di scontrarsi con una grossa nave cisterna. Grazie all'intervento del personale della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia, agli ordini del capitano di fregata Ivan Savarese, una famiglia di Torre del Greco è stata tratta in salvo.