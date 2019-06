Il Golfo di Napoli intrappolato da buste e bottiglie: è record di plastica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 20 Giugno 2019, 20:44 - Ultimo aggiornamento: 20-06-2019 23:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il mare intrappolato nelle bottiglie, nei tappi, nei copertoni e nelle buste. Il record di microplastiche presenti nelle acque del Paese, cioè 3,56 per ogni metro cubo, è stato riscontrato sulla finestra del Golfo di Napoli, precisamente a Portici, durante una rilevazione effettuata nel 2017. Il dossier di Greenpeace, pubblicato nel 2018, parla chiaro: non solo nelle acque a ridosso di Napoli ci sono più microplastiche che in qualsiasi altro specchio d’acqua italiano campionato, ma il secondo posto delle Isole Termiti, con la concentrazione di 2.2 plastiche al metro cubo, è stato quasi doppiato.E non è tutto, perché «da allora la situazione non è certo migliorata – spiega Giuseppe Ungherese, responsabile di Campagna Inquinamento Greenpeace Italia – Anzi. Nel Sarno poche settimane fa abbiamo trovato di tutto, peggio che in qualsiasi altro posto del Tirreno Centrale. E dal Sarno le microplastiche si spostano nel Golfo di Napoli.