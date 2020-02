Graffiti e sporcizia, nelle stazioni d'arte del metrò di Napoli le foto d'autore sono sotto attacco

Quarta tappa del viaggio tra i dissesti delle stazioni del metrò dell'arte. Dopo i danni documentati alle opere d'arte contemporanea di Toledo, Materdei, Salvator Rosa e Dante, è il turno delle fermate Museo e Università. Qui, esattamente come per le altre stazioni, in alcuni casi si tratta di problemi dovuti all'assenza di manutenzione (l'accordo per il restauro periodico delle opere tra Anm e l'Accademia di Belle Arti è stato rinnovato 4 giorni fa ma era sospeso dal 2017). E in altri casi si tratta di veri e propri atti vandalici improvvisati dagli incivili di turno e favoriti dall'assenza di sorveglianza. Ma non solo: al quadro dell'arte senza manutenzione si aggiunge infatti l'attesa per il progetto del Mam (Museo Aperto Metropolitana) presentato a novembre del 2018 da Metropolitana stessa e da sponsor privati pronti a investire 1,5 milioni per la cura delle oltre 200 opere custodite nelle stazioni. La trattativa procede, ma l'ok definitivo da parte del Servizio Gabinetto e del Servizio Beni Culturali del Comune non è ancora arrivato sulla scrivania di Metropolitana di Napoli. Al vaglio ci sono alcune modifiche al progetto originale che renderebbe il metrò dell'arte un museo permanente in cui organizzare tour guidati.

LEGGI ANCHE Metropolitana di Napoli, l'arte è al buio: il mare non brilla più

La metro del Museo ha due anime, due vocazioni. La prima è l'arte classica della stazione d'accoglienza del Mann. Le opere dal lato dell'ingresso del Museo Archeologico (Il Calco della Testa Carafa e il Calco dell'Ercole Farnese), infatti, sono ben conservate. Tutto cambia, però, all'esterno e nel corridoio di collegamento tra Linea 1 e Linea 2. Qui emerge la seconda anima del metrò: il degrado. Sono pochi i turisti cui è stato detto che è meglio tenersi alla larga dalla fontana e dai giardini. In tanti quindi scendono le scale dell'edificio rosso, imbrattato da centinaia di scritte, e le risalgono presto col naso turato. Il tanfo di orina è troppo intenso. I clochard abitano qui in massa, nel cuore del metrò dell'arte. Non si tratta di indifferenza alla miseria, anzi. Meriterebbero loro per primi un posto meno esposto e più largo. Ma i problemi riemergono anche all'interno della stazione. Il corridoio delle fotografie d'autore che collega la Linea 1 alla Linea 2 è messo male, malissimo. Rovinato da scritte, dalle pareti annerite e coi colonnini dei tapis roulant a pezzi. I lavori di Luciano D'Alessandro, Antonio Biasucci, Fabio Donato e Raffaella Mariniello quattro autori campani, protagonisti della fotografia contemporanea raccontano di Napoli e del mondo, ma lo fanno in compagnia di scarabocchi incivili che fanno da cornice alle immagini, in certi casi. E che in altri casi le coprono. Una delle foto, addirittura, sovrasta una porta murata dietro una saracinesca.

LEGGI ANCHE Metrò Napoli, vandali a Salvator Rosa: deturpate le opere di Paladino

Ecco uno dei fiori all'occhiello dell'intera tratta: la stazione Università, che si trova a metà strada tra la city di via de Pretis e la Napoli delle facoltà umanistiche. Rispetto alla fermata del Museo, la stazione di piazza Bovio è posta in una zona meno delicata a livello urbanistico e ambientale. Meno degrado, ma come Toledo nemmeno il metrò dell'arte di piazza Bovio brilla più in molti punti: led multicolore spenti, impazziti e danneggiati. Il cristallo traslucido dell'artista egiziano Karim Rashid che ha progettato l'intera stazione è messo male: il suo Light Box è intriso di muffa, sporcizia e polvere che incombono dietro alle luci delle forme geometriche delle sue decorazioni astratte. I pannelli del Transpose Pink blu (sempre di Rashid) sono difettosi o spenti e irritano le retine, così come quelli dell'atrio. La stazione resta un'esplosione di colori, ma i problemi di manutenzione si vedono eccome. Le immagini di Dante e Beatrice, realizzate da Rashid sulle scale interne della fermata per rendere omaggio alla «stazione della cultura», praticamente non si vedono più, e qualche pezzo di alluminio sembra a rischio caduta imminente. Anche la scultura all'ingresso, Synapsis, dello stesso autore, è rovinata in più punti. Dopo i danni a opere da centinaia di migliaia di euro di Sol LeWitt, Mimmo Paladino, Robert Wilson e Joseph Kosuth, il designer egiziano si aggiunge alla lista di vittime illustri del degrado.



Ultimo aggiornamento: 09:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA