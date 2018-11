Giovedì 15 Novembre 2018, 10:23 - Ultimo aggiornamento: 15-11-2018 10:45

Coltellata la sera di Halloween: identificato e denunciato un 15enne che accoltellò un autista di Massa Lubrense. L'episodio era avvenuto intorno alle 20 del 31 ottobre scorso a via Castellammare, a Gragnano. Una gang di ragazzini in maschera, tra cui una decina di bambini di età compresa tra 7 e 12 anni, aveva colpito con un lancio di uova una Mercedes in transito verso la Penisola Sorrentina e guidata da un 36enne. L'autista si fermò e reagì, ma il gruppo di ragazzini in maschera lo accerchiò. Uno di loro, identificato dai carabinieri della stazione di Gragnano, era armato di coltello e sferrò un fendente alla coscia destra, ferendo il 36enne. Ferito, l'autista fu soccorso nella vicina chiesa di Sant'Erasmo e poi portato in ospedale, mentre i carabinieri gragnanesi avviarono le indagini chiuse questa mattina.