Mercoledì 30 Gennaio 2019, 16:43

Perde il controllo della sua auto e investe un anziano a passeggio a piedi. Tragedia in via Ogliaro, a Gragnano. Un 85enne ha perso la vita, travolto da un'auto che ha improvvisamente slittato sull'asfalto reso viscio dalla pioggia.Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della stazione di Gragnano, che hanno sequestrato l'auto guidata da una 30enne gragnanese, ora indagata a piede libero per omicidio stradale come atto dovuto. Nel frattempo, la Procura di Torre Annunziata ha ordinato il sequestro della salma e fisserà l'autopsia.La strada, a doppio senso di marcia, è stretta e senza marciapiedi. Poche settimane fa, sempre in una giornata di maltempo, nello stesso punto era morto un altro uomo per un malore.