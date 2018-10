I cani trovano un chilo di droga nel parcheggio: è caccia ai pusher nel Napoletano

Venerdì 26 Ottobre 2018, 20:55

GRAGNANO - Il deposito di marijuana e cocaina era nel parcheggio di un autolavaggio e viene scoperto grazie ai cani antidroga. I carabinieri della stazione di Gragnano, con il supporto del nucleo cinofili di Sarno, hanno sequestrato ieri quasi un chilo di droga. In totale, in alcuni secchi all'interno di un parcheggio, erano nascosti 887 grammi di marijuana e circa 35 grammi di cocaina. Altri 17 pallini di cocaina, invece, erano nascosti nel parcheggio vicino ad una pizzeria di via Marianna Spagnuolo.Per il momento, a piede libero, sono stati denunciati il titolare dell'autolavaggio e la proprietaria del terreno su cui sorge il parcheggio: si tratta di fratello e sorella, di 52 e 50 anni. I due, assistiti dall'avvocato Aniello Di Martino, si professano estranei allo spaccio di droga. Ora i carabinieri sono sulle tracce dei pusher della zona.