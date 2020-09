Gragnano, incendio sui sentieri dei Lattari: fiamme a ridosso delle case

Gragnano. Scoppia incendio a ridosso delle case, paura lungo l'ex strada statale per Agerola. Poco fa, un rogo è stato appiccicato alle pendici del monte Pendolo, a Gragnano, lungo un sentiero che si inerpica in un bosco a ridosso delle abitazioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per lo spegnimento insieme ad un elicottero della protezione civile.

LEGGI ANCHE Migranti in fuga dal campo in fiamme a Lesbo: «È emergenza, alcuni positivi al Covid»

Vista la rapida evoluzione dell'incendio, è probabile che si tratti di un rogo doloso sul quale sono già al lavoro i carabinieri forestali e i colleghi della stazione di Gragnano, coordinati dalla Procura di Torre Annunziata. Sul posto anche i vigili urbani gragnanesi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA