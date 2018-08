Gragnano. Madre costretta a vivere chiusa in stanza: arrestato figlio violento

Stamattina, i Carabinieri della Stazione di Gragnano hanno dato esecuzione a un’Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere emessa dal GIP di Torre Annunziata a carico di M. M., un 36enne gragnanese, già noto alle forze dell'ordine, e fino a oggi sottoposto alla libertà vigilata con obbligo di permanenza in casa dalle 20 alle 8.

L’uomo è ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia, estorsione e danneggiamento ai danni della madre 63enne. L'ordinanza è stata emessa dopo ripetute denunce presentate dalla vittima nell’anno in corso. La madre ha raccontato ai carabinieri di minacce, ingiurie, percosse e lesioni causate dal figlio tossicodipendente, che cercava tutti i giorni di estorcerle del denaro per l’acquisto di droga. In alcuni casi aveva anche rubato oggetti dalla casa e alimenti per provare a procurarsi i soldi. L'arrestato è stato trasferito nel carcere di Poggioreale.

Giovedì 9 Agosto 2018, 09:15

