Gragnano, non si ferma all'alt: preso dopo inseguimento e colluttazione

Un uomo di 33 anni - del quale non è stato reso noto il nome - è stato arrestato dai Carabinieri a Gragnano ( Napoli), dopo un inseguimento.

L' uomo era ala guida di un ' auto che ieri verso le 18 non si è fermata ad un posto di blocco dei militari in via Marianna Spagnuolo, a Gragnano. I carabinieri lo hanno inseguito fino a Pimonte, chiedendo rinforzi alla centrale operativa.

Durante l' inseguimento, il 33 enne ha speronato più volte la «Gazzella» dei militari. Poi, sulla Strada Statale per Agerola, ha abbandonato la propria auto al centro della carreggiata ed ha tentato di proseguire la fuga a piedi, ma è stato bloccato dopo una colluttazione, da una pattuglia giunta di rinforzo da Castellammare di Stabia. In tasca aveva una dose di marijuana ed i carabinieri hanno accertato che non aveva la patente e che l'auto da lui guidata non era assicurata. Il 33 enne è stato anche segnalato alla Prefettura quale consumatore di droghe. Due militari hanno riportato lievi ferite nella colluttazione.