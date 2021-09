Nuovo incendio sui Lattari, innescato da tre focolai

Gragnano. Ancora un incendio sui monti Lattari. Le fiamme sono state appiccicate nel tardo pomeriggio in una zona impervia e scoscesa del monte Pendolo, nel territorio di Gragnano. Nonostante la tempestiva segnalazione dei cittadini, purtroppo non è possibile l'intervento via terra dei mezzi antincendio di vigili del fuoco e protezione civile. Solo in mattinata arriveranno i mezzi aerei per domare il rogo doloso, innescato da tre focolai appiccati a poche decine di metri l'uno dall'altro. Il fronte del fuoco, purtroppo, è in estensione. La zona è nota come la Giamaica dei Lattari, per le coltivazioni illegali di canapa indiana: l'ultima è stata sequestrata nei boschi della vicina Pimonte dai carabinieri.

Sul posto è intervenuto anche il sindaco Paolo Cimmino: "I vigili del fuoco e la protezione civile comunale stanno tenendo sotto controllo le fiamme ma la zona è inaccessibile. La sala operativa della regione Campania è stata già allertata ed ha garantito l'intervento dei velivoli alle prime luci dell'alba". Nel frattempo trascorrerà una notte di apprensione per i residenti delle abitazioni alle pendici del monte Pendolo.