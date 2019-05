Giovedì 2 Maggio 2019, 09:37

Gragnano. Due operai sono rimasti feriti stamattina in un cantiere edile al centro di Gragnano. Una parte dell'impalcatura si è improvvisamente staccata e i due operai sono caduti in un balcone di un edificio in ristrutturazione in via Santa Croce. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri della stazione gragnanese, vigili del fuoco e personale del 118 per i soccorsi, mentre i vigili urbani hanno chiuso la strada. Aperta un'inchiesta per capire le cause dell'incidente sul lavoro. I due feriti sono stati trasportati d'urgenza in ospedale: le loro condizioni non dovrebbero essere gravi.