«Stop guerra in Ucraina», gli studenti di Gragnano in marcia per la pace

Centinaia di ragazzi delle varie scuole gragnanesi hanno percorso le strade cittadine con bandiere, striscioni e disegni contro la guerra in Ucraina. Una catena per la pace che ha visto partecipare i bambini delle elementari, gli alunni delle medie e gli studenti delle scuole superiori di Gragnano, ma anche parrocchie e associazioni, su tutte l'associazione Forense dei Lattari.

In testa al corteo, partito dalla sede del Comune, c'era il sindaco Nello D'Auria «per educare, per difendere, per diffondere la cultura della pace e il senso di fraternità». La marcia per la pace si è fermata nei pressi della stazione carabinieri di Gragnano, dove i ragazzi di tutte le età hanno letto pensieri chiedendo lo stop dell'invasione russa in Ucraina.

Alla Catena per la Pace hanno aderito le scuole cittadine, le parrocchie di Gragnano e le associazioni, ma anche alcune amministrazioni comunali vicine: per il Comune di Pompei ha partecipato l'assessore Ciro Cascone.