Domenica 26 Agosto 2018, 16:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GRAGNANO - Camion di pomodori perde il carico: strada chiusa e disagi in pieno centro. Serata movimentata quella di ieri a Gragnano. Un tir che trasportava un carico di pomodori destinato ad una fabbrica conserviera della zona ha perso alcuni quintali di prodotto nella curva di via Starza.Inevitabili i disagi per la strada scivolosa e la chiusura del tratto tra via San Vito e via Vittorio Veneto per evitare incidenti. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Gragnano e i vigili del comando di polizia locale, che hanno deviato il traffico e assistito il personale del Comune e della ditta di nettezza urbana durante le operazioni di pulizia dell'asfalto, andate avanti per tutta la notte e terminate praticamente all'alba di oggi. A parte i disagi, non ci sono stati feriti né altri problemi. Stamattina la circolazione è ripresa regolarmente.