Gragnano, nel pacchetto di sigarette 20 spinelli: «Fumo soltanto quelli». Denunciato

Si tratta di due fratelli della frazione Caprile, uno dei quali già noto per spaccio di stupefacenti, sorpresi in possesso di marijuana, proprio all'ombra dei boschi scelti dai coltivatori per le piantagioni illegali di canapa indiana.



Durante una perquisizione, i carabinieri hanno scoperto un sacchetto pieno di erba e un pacchetto di sigarette riempito con 20 spinelli già confezionati. La droga è stata sequestrata, mentre i due fratelli sono stati denunciati.

Domenica 31 Marzo 2019, 18:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Venti spinelli già pronti e 150 grammi di marijuana in una bustina: «Mi servono di continuo, fumo solo quelli». Due giovani di Gragnano sono stati denunciati a piede libero dai carabinieri della stazione gragnanese, che hanno scoperto e sequestrato droga nell'androne dove vivono i due giovani.