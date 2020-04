L'inquietante disegno della bambina non mentiva: lo zio la molestava, ma l'orrore era stato coperto dalla mamma e dalla nonna. In poco più di un mese di indagini, i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia e della stazione di Gragnano hanno ricostruito la vicenda e arrestato un'intera famiglia per violenza sessuale su minore. È finito in carcere un 30enne gragnanese, operaio, che una bimba di 10 anni aveva dipinto come lo «zio orco». Ai domiciliari sono finite la mamma della bambina (35 anni, sorella del presunto pedofilo) e la nonna della piccola (60enne), accusate di aver nascosto gli orrori, nonostante fossero a conoscenza di tutta la vicenda.

Una storia inquietante, che arriva dalla zona collinare di Gragnano, da una piccola frazione in cui tutti si conoscono e le parentele spesso si intrecciano. L'orrore era venuto fuori poco più di un mese fa, a inizio marzo, negli ultimi giorni in cui le scuole erano aperte e l'emergenza coronavirus non aveva ancora travolto il sud Italia e Gragnano. Una maestra di una scuola elementare aveva subito chiamato i carabinieri e i servizi sociali perché aveva notato l'insolito disegno di una sua alunna, che in quello schizzo raccontava in maniera chiara gli abusi sessuali subiti dallo zio, che vive sotto lo stesso tetto. Sotto choc, la stessa insegnante aveva trovato un attimo di lucidità per chiedere aiuto ai carabinieri. Su suggerimento degli assistenti sociali, la bambina e il fratellino più piccolo erano stati subito prelevati dalla scuola e portati in una casa famiglia, all'insaputa dei genitori. Nel frattempo erano partite le indagini per capire cosa ci fosse di vero dietro quel disegno tanto spinto e preciso. Una immagine inequivocabile che raccontava come fosse stata violata per sempre l'innocenza di una bimba di appena 10 anni, travolta da un caso di pedofilia consumato tra le mura domestiche, lì dove dovrebbe essere più al sicuro.

LE «ATTENZIONI»

Quello che è emerso dalle indagini lampo condotte dai carabinieri, coordinati dalla Procura di Torre Annunziata, è una situazione complicata, con più nuclei familiari costretti a vivere sotto lo stesso tetto, in una promiscuità che si sarebbe evoluta in qualcosa di tremendamente «malato». Ed è stata lampante, da parte delle donne di casa, la sottovalutazione incredibile dell'accaduto, quasi a considerare «normali» quelle «attenzioni» sulla bambina da parte dello zio. Un quadro a tinte fosche, che ha spinto gli inquirenti ad agire con la massima riservatezza e con rapidità. Subito dopo il primo campanello d'allarme, era stato applicato l'articolo 403 del codice civile, con carabinieri e assistenti sociali che avevano isolato la bambina di 10 anni, portandola in una località protetta, lontana da quella casa. Poiché recita quella norma se «il minore si trova in una condizione di grave pericolo per la propria integrità fisica e psichica la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione». C'erano due pericoli: innanzitutto potevano ripetersi altri episodi di violenza sessuale ai danni della piccola, che poi poteva essere influenzata in qualche modo nel racconto. Tutti sono stati ascoltati nel corso delle indagini, tra negazioni, contraddizioni e sottovalutazioni. Tanti dettagli che hanno convinto la Procura di Torre Annunziata a chiedere e ottenere l'arresto di zio, mamma e nonna della bambina. La piccola, è l'ipotesi degli inquirenti, non aveva disegnato una scena vista per caso alla tv, ma qualcosa che si era trovata a subire, lì in casa, dallo zio. Un episodio di violenza che sarebbe avvenuto tra gennaio e febbraio e che potrebbe essere capitato già altre volte in passato. E che la bambina ha trovato il coraggio di raccontare attraverso un disegno che la maestra aveva chiesto di fare a tutti gli alunni della sua classe. L'insegnante, che si era accorta di comportamenti strani da parte di quell'alunna, non avrebbe mai immaginato cosa potesse rivelare la bimba su quel foglio di carta. Nel frattempo, lei e il fratellino restano ospiti di una struttura attrezzata, al sicuro.

