Napoli, arriva il grande freddo: pronto il piano per i senzatetto

In considerazione delle temperature in calo nei prossimi giorni, l'assessore alle politiche sociali del Comune di Napoli Monica Buonanno informa che «l'amministrazione comunale ha predisposto il piano anti-freddo, attivo già da oggi: è un programma coordinato che comprende diverse azioni per fornire supporto, sostegno, pasti caldi e accoglienza a chi ne ha bisogno. Sono attive le struttere La Palma e La Tenda, oltre al dormitorio pubblico, dove sarà possibile ospitare i senza dimora eventualmente accompagnati da animali. È possibile contattare la centrale operativa sociale al numero 081/5627027, servizio attivo dalle 16 alle 08 al quale segnalare la presenza di senza dimora nelle strade cittadine per un immediato aiuto da parte delle unità mobili di strada. Di notte, resteranno aperte le stazioni della Metro Linea 1 Museo e Municipio; a tal proposito evidenziamo che con Anm, che ringraziamo, è stato condiviso di mettere a disposizione anche i servizi igienici. L'amministrazione comunale come sempre pone massima attenzione ai più fragili e, pur se tra molte difficoltà, sta esplorando quali iniziative porre in essere per coniugare dignità e solidarietà, accoglienza e decoro, inclusione e sostegno». © RIPRODUZIONE RISERVATA